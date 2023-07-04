ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, пилоты применили управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, штурмовая и армейская авиация ВКС выпустили ракеты по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. А экипаж тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" разбил опорный пункт ВСУ с помощью термобарического снаряда.