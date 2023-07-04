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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 03:39
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ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, пилоты применили управляемые авиационные бомбы.

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Кроме того, штурмовая и армейская авиация ВКС выпустили ракеты по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. А экипаж тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" разбил опорный пункт ВСУ с помощью термобарического снаряда.

Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли до 260 солдат в ходе девяти неудачных атак на Донецком фронте. Также украинские войска лишились самоходной американской гаубицы М109 Paladin и артиллерийской установки "Гвоздика".

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Юлия Коновалова
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