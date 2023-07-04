В Госдуме выступили за введение должности омбудсмена по правам животных и их владельцев
Депутат Гусев предложил ввести должность омбудсмена по правам животных
В России необходимо ввести должность омбудсмена по правам животных и их владельцев, заявил на совещании в Госдуме на тему "О защите животных" организатор мероприятия, первый зампредседателя Комитета ГД по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев.
Один из главных вопросов дискуссии — какое ведомство должно отвечать за домашних и бездомных животных в России.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил о необходимости ввести должность омбудсмена по правам животных и их владельцев. Видео © LIFE
"Предложение, которое у нас есть, — это ввести [должность] омбудсмена, то есть защитника по правам животных и владельцев этих самых животных. У нас есть защитники предпринимателей, у нас есть защитники прав человека, у нас есть защитники прав детей, а домашних животных у нас, по некоторым оценкам, 40 миллионов <...> И я уверен, что здесь нужен омбудсмен", — сказал Гусев.
Ранее депутат ГД Владимир Бурматов предложил конфисковывать у владельцев домашних и диких животных из-за жестокого обращения с ними. Сегодня за это предусмотрены наказания: от штрафа в 80 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до трёх лет, хотя питомец при этом остаётся у хозяина.
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