В Госдуме выступили за введение должности омбудсмена по правам животных и их владельцев

В России необходимо ввести должность омбудсмена по правам животных и их владельцев, заявил на совещании в Госдуме на тему "О защите животных" организатор мероприятия, первый зампредседателя Комитета ГД по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев.

Один из главных вопросов дискуссии — какое ведомство должно отвечать за домашних и бездомных животных в России.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил о необходимости ввести должность омбудсмена по правам животных и их владельцев. Видео © LIFE

"Предложение, которое у нас есть, — это ввести [должность] омбудсмена, то есть защитника по правам животных и владельцев этих самых животных. У нас есть защитники предпринимателей, у нас есть защитники прав человека, у нас есть защитники прав детей, а домашних животных у нас, по некоторым оценкам, 40 миллионов <...> И я уверен, что здесь нужен омбудсмен", — сказал Гусев.