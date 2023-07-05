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5 июля, 08:00

Врач раскрыл способы борьбы с трещинами на пятках и объяснил, почему пемза не помогает

Хирург Умнов: Пемза только усугубит проблему с трещинами на пятках

Многие пытаются бороться с трещинами на пятках по старинке с помощью пемзы, однако это может только усугубить проблему. Что делать для профилактики и какие симптомы указывают на то, что нужно посетить врача-подолога, Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"У мужчин, между прочим, часто лучше состояние стоп, чем у женщин. Это потому, что они носят хлопчатобумажные носки даже летом, — нет прямого контакта с обувной поверхностью, смягчается трение", — рассказал врач.

Для профилактики трещин на пятках Умнов советует:

  • носить обувь, не сдавливающую стопы;
  • пить достаточное количество воды и сбалансированно питаться, чтобы избежать дефицита жидкости и витаминов: в организм должно поступать достаточно витаминов А, В, Е и микроэлементов;
  • ежедневно мыть ноги;
  • после мытья густо наносить на ноги вазелин или крем для смягчения кожи, надевать носки и оставлять их на ночь.
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При появлении участков гиперкератоза (сильного ороговения) хирург рекомендует удалять их жёсткой мочалкой или пилками с алмазным напылением. А вот грубую пемзу Умнов советует выбросить, потому что она лишь вызывает повторные наросты.

Если же вы делаете все процедуры регулярно, а пятки всё равно шершавые, то лучше обратиться к врачу-подологу.

"Он может назначить такие медицинские процедуры, как физиотерапия, ускоряющая заживление трещин, или парафинотерапия, при которой образуется плёнка на стопах, обеспечивающая увлажнение и защиту. При появлении признаков инфицирования трещин (покраснение кожи, отёк, выделение гноя) врач может назначить антисептики и местные антибактериальные препараты", — отметил собеседник Лайфа.

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Трещины на пятках портят не только вид, но и на порядок ухудшают качество жизни, принося изнуряющую боль при ходьбе и другие проблемы со здоровьем. Ранее Александр Умнов рассказал Лайфу, о каких болезнях говорит этот дефект.

Обложка ©

Getty Images / Studio-Annika

Ольга Годуненко
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