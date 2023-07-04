ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 11:27

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: За сутки уничтожено более 135 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, за сутки противник потерял более 135 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих", — сказал он на брифинге.

Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30, одну гаубицу Д-20 и четыре пикапа. За сутки были отражены четыре вражеские атаки и пресечена деятельность одной группы диверсантов.

Украинские военные боятся танков Leopard, потому что эта техника "долго не живёт"
Украинские военные боятся танков Leopard, потому что эта техника "долго не живёт"

Ранее Лайф писал, что ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом. Пилоты применили управляемые авиационные бомбы.

BannerImage

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar