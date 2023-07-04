Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
МО РФ: За сутки уничтожено более 135 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, за сутки противник потерял более 135 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих", — сказал он на брифинге.
Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30, одну гаубицу Д-20 и четыре пикапа. За сутки были отражены четыре вражеские атаки и пресечена деятельность одной группы диверсантов.
Ранее Лайф писал, что ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом. Пилоты применили управляемые авиационные бомбы.
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