Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, за сутки противник потерял более 135 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих", — сказал он на брифинге.

Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30, одну гаубицу Д-20 и четыре пикапа. За сутки были отражены четыре вражеские атаки и пресечена деятельность одной группы диверсантов.