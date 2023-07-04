Два украинских штурмовика сбили российские военные в зоне СВО
МО РФ: Силы ПВО сбили два украинских Су-25 и перехватили пять снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских Су-25, а также перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районе населённых пунктов Георгиевка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказал он.
Кроме того, добавил генерал-лейтенант, в районе населённых пунктов Площанка и Тополевка ЛНР, Крынка и Саги Херсонской области, Гладкое, Нестерянка и Инженерное Запорожской области уничтожено 14 украинских беспилотников.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении до 190 украинских военнослужащих на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Также противник лишился двух танков, семи боевых бронированных машин, двух артиллерийских систем M777, двух гаубиц "Мста-Б", гаубиц Д-20 и Д-30 и четырёх автомобилей.
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