Два украинских штурмовика сбили российские военные в зоне СВО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских Су-25, а также перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районе населённых пунктов Георгиевка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказал он.

Кроме того, добавил генерал-лейтенант, в районе населённых пунктов Площанка и Тополевка ЛНР, Крынка и Саги Херсонской области, Гладкое, Нестерянка и Инженерное Запорожской области уничтожено 14 украинских беспилотников.