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Опубликовано 4 июля 2023, 11:36
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Два украинских штурмовика сбили российские военные в зоне СВО

МО РФ: Силы ПВО сбили два украинских Су-25 и перехватили пять снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских Су-25, а также перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районе населённых пунктов Георгиевка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", сказал он.

Кроме того, добавил генерал-лейтенант, в районе населённых пунктов Площанка и Тополевка ЛНР, Крынка и Саги Херсонской области, Гладкое, Нестерянка и Инженерное Запорожской области уничтожено 14 украинских беспилотников.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении до 190 украинских военнослужащих на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Также противник лишился двух танков, семи боевых бронированных машин, двух артиллерийских систем M777, двух гаубиц "Мста-Б", гаубиц Д-20 и Д-30 и четырёх автомобилей.

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Матвей Константинов
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