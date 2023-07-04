Медведев: С начала года в ВС РФ принято более 185 тысяч контрактников

С начала года в ряды Вооружённых сил России было принято более 185 тысяч контрактников. Такие данные привёл заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"С 1 января текущего года по 4 июля в ряды вооружённых сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту", — сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

В июне темпы отбора увеличились до 1400 человек в день, а за последнюю неделю, например, контракты с ВС РФ подписали почти 10 тысяч человек.