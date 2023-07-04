В Госдуме назвали Лепса достойным примером для всех, кто может помогать Армии России

Поступки российских артистов выглядят более чем достойно на фоне визита в Киев экоактивистки Греты Тунберг. Так, поступок Григория Лепса, который выплатил бойцу ВС РФ один миллион рублей за подбитый танк "Леопард", прокомментировал депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Григорий Лепс, выплативший миллион рублей за подбитый танк "Леопард", делом доказал, что он не только популярный певец, любимый всем народом, но и настоящий гражданин своей страны, для которого слова "Родина" и "патриотизм" — не пустой звук. Его поступок — достойный пример для всех, кто имеет возможность помогать нашей армии и приближать победу России над нацистским злом", — заявил в беседе с Лайфом парламентарий.

Депутат добавил, что военнослужащий с позывным Веном, который получил награду от Лепса, уже записал видеообращение с благодарностью. Такая поддержка от народа воодушевляет наших бойцов, которые непременно вернутся домой с победой, подчеркнул Хамитов. А ещё он предложил не судить строго Грету Тунберг за её поведение.

"Ну а Грете простительно: при таком внимании любой ребёнок, наверное, был бы счастлив. Допускаю, что её недавнее путешествие можно объяснить совсем просто: услышав, что на Украине уничтожают "Леопардов", экоактивистка могла подумать, что речь идёт о дикой природе", — пошутил политик.