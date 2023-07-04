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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 17:08

Французский историк и его жена – потомок советских партизан стали россиянами

Французский историк Рене Барки и его супруга получили российское гражданство

Церемония вручения российских паспортов. Обложка © Посольство РФ в Париже.

Церемония вручения российских паспортов. Обложка © Посольство РФ в Париже.

Французский историк Рене Барки и его жена Майя Шумякова (Барки) получили гражданство Российской Федерации, сообщает Посольство России в Париже. Паспорта супругам вручил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

В пресс-службе дипведомства отметили, что Барки последние 20 лет трудится "над сохранением исторической памяти о советских воинах и партизанах, сражавшихся плечом к плечу с французскими товарищами против нацизма". Майя Шумякова все эти годы помогала историку в его работе, при этом она сама — потомок советских партизан.

"Дорогие друзья, своими делами и поступками вы доказали, что достойны носить гордое звание граждан Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете продолжать свою благородную миссию", — приводит ведомство слова Мешкова, сказанные им на мероприятии.

Также в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, посол вручил паре медали "За любовь и верность". Такую госнаграду могут получить только семейные пары, состоящие в браке 25 и более лет.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские паспорта получили уже почти полтора миллиона жителей новых регионов. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, важно, чтобы все жители этих территорий ощущали реальные изменения в своих городах: видели, что улицы и дома восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования и работы.

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Ирина Фальке
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