"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета двух флагов в День независимости США

Монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов, чтобы поздравить США с Днём независимости. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Подсвеченная в цвета флагов США и Украины "Родина-мать" в Киеве. Видео © t.me / "Политика страны"

Штаты празднуют День независимости с 4 июля 1776 года, когда была принята Декларация независимости от Великобритании.