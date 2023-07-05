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4 июля, 21:58

"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета двух флагов в День независимости США

Монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов, чтобы поздравить США с Днём независимости. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Подсвеченная в цвета флагов США и Украины "Родина-мать" в Киеве. Видео © t.me / "Политика страны"

Штаты празднуют День независимости с 4 июля 1776 года, когда была принята Декларация независимости от Великобритании.

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Напомним, как заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко, герб СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве планируется заменить на украинский трезубец. По его словам, начальная стадия демонтажа советской символики уже началась.

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Кадр видео t.me / "Политика страны"

Лариса Сафронова
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    Комментарий

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    Атмосферный ФЕРЗЬ5 июля, 07:17

    украина это марионетка стоящая раком , со спущенными штанами перед европейцами и американцами.

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