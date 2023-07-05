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4 июля, 22:46

Мишустин: Все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены

Экономическая ситуация в России позволяет выполнить все социальные обязательства перед гражданами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

"Я думаю, что все задачи будут выполнены. И самое главное, абсолютно в этом уверен, все социальные обязательства, гарантии, которые в том числе и президент даёт <…> населению, будут выполнены", — сказал глава кабмина.

Путин заявил об обнадёживающих показателях в экономике России

Путин заявил об обнадёживающих показателях в экономике России

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России уверенно восстанавливается, несмотря на санкции. Рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, указал он.

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kremlin.ru

Юлия Коновалова
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