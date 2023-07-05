Мишустин: Все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены

Экономическая ситуация в России позволяет выполнить все социальные обязательства перед гражданами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

"Я думаю, что все задачи будут выполнены. И самое главное, абсолютно в этом уверен, все социальные обязательства, гарантии, которые в том числе и президент даёт <…> населению, будут выполнены", — сказал глава кабмина.