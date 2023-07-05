Мишустин: Все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены
Экономическая ситуация в России позволяет выполнить все социальные обязательства перед гражданами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
"Я думаю, что все задачи будут выполнены. И самое главное, абсолютно в этом уверен, все социальные обязательства, гарантии, которые в том числе и президент даёт <…> населению, будут выполнены", — сказал глава кабмина.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России уверенно восстанавливается, несмотря на санкции. Рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, указал он.
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