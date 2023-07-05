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5 июля, 01:24

Завершились съёмки новой части "Чужого" Федерико Альвареса

Завершены съёмки новой части франшизы "Чужой" под рабочим названием "Чужой: Ромул". Режиссёром картины выступил Федерико Альварес, пишет Collider.

Фильм станет новой, уже девятой частью культовой серии об инопланетянах-ксеноморфах. При этом он не будет связан с предыдущими лентами.

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"Такая стратегия может сработать, чтобы привлечь новую аудиторию к франшизе, которой уже более сорока лет. Пойманные в ловушку в далёком космосе без каких-либо способов сбежать, герои предыдущих фильмов сделали всё, чтобы не попасть в когти ксеноморфов", — говорится в публикации.

Сюжет новой киноленты на данный момент не раскрывается. В съёмках проекта приняли участие Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй.

Ранее Лайф писал, что вышел полноценный трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак", в которой роль Геральта исполняет Генри Кавилл.

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова
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