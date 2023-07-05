Завершились съёмки новой части "Чужого" Федерико Альвареса
Завершены съёмки новой части франшизы "Чужой" под рабочим названием "Чужой: Ромул". Режиссёром картины выступил Федерико Альварес, пишет Collider.
Фильм станет новой, уже девятой частью культовой серии об инопланетянах-ксеноморфах. При этом он не будет связан с предыдущими лентами.
"Такая стратегия может сработать, чтобы привлечь новую аудиторию к франшизе, которой уже более сорока лет. Пойманные в ловушку в далёком космосе без каких-либо способов сбежать, герои предыдущих фильмов сделали всё, чтобы не попасть в когти ксеноморфов", — говорится в публикации.
Сюжет новой киноленты на данный момент не раскрывается. В съёмках проекта приняли участие Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй.
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