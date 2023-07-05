Завершились съёмки новой части "Чужого" Федерико Альвареса

Фильм станет новой, уже девятой частью культовой серии об инопланетянах-ксеноморфах. При этом он не будет связан с предыдущими лентами.

"Такая стратегия может сработать, чтобы привлечь новую аудиторию к франшизе, которой уже более сорока лет. Пойманные в ловушку в далёком космосе без каких-либо способов сбежать, герои предыдущих фильмов сделали всё, чтобы не попасть в когти ксеноморфов", — говорится в публикации.