WSJ: США могут ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений

Доступ к услугам облачных вычислений американских провайдеров может быть ограничен для китайских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации газеты, в числе прочего это касается облачных провайдеров Amazon и Microsoft, им придётся получать разрешение американских властей, чтобы сотрудничать с компаниями из Поднебесной. Также Штаты рассматривают возможность ограничения в стране деятельности китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent.