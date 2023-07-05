WSJ: США могут ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений
Доступ к услугам облачных вычислений американских провайдеров может быть ограничен для китайских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации газеты, в числе прочего это касается облачных провайдеров Amazon и Microsoft, им придётся получать разрешение американских властей, чтобы сотрудничать с компаниями из Поднебесной. Также Штаты рассматривают возможность ограничения в стране деятельности китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent.
А ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что США продолжат прилагать дипломатические усилия для восстановления прямых каналов связи между американским и китайским оборонными ведомствами.
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