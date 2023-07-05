Российский центр науки и культуры в Румынии приостановит свою работу
Посол Кузьмин: Дипмиссия РФ в Румынии вынуждена закрыть Центр науки и культуры
Посольство РФ в Румынии вынуждено приостановить без перспективы возобновления в будущем работу Российского центра науки и культуры, а также школы при дипмиссии из-за сокращения штата по требованию местных властей. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин.
"В результате резкого сокращения квоты дипломатического и административно-технического персонала посольства Бухарест покинет каждый второй российский дипломат и двое из каждых трёх технических сотрудников", — сообщил он.
Тем не менее в посольстве рассчитывают сохранить "функциональное ядро дипмиссии" и обеспечить "консульское обслуживание российских граждан, поддержание контактов с соотечественниками и культурно-гуманитарные связи". Межгосударственные отношения тем временем "сведены к абсолютному минимуму", поскольку внешнюю политику Румынии задают США, а они настроены антироссийски, заключил дипломат.
Напомним, ранее пресс-служба румынского Министерства внутренних дел сообщила, что в течение 30 дней страну необходимо будет покинуть 51 сотруднику Посольства России. Среди них 21 дипломат и 30 специалистов административно-технического персонала.