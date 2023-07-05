Российский центр науки и культуры в Румынии приостановит свою работу

Посольство РФ в Румынии вынуждено приостановить без перспективы возобновления в будущем работу Российского центра науки и культуры, а также школы при дипмиссии из-за сокращения штата по требованию местных властей. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин.

"В результате резкого сокращения квоты дипломатического и административно-технического персонала посольства Бухарест покинет каждый второй российский дипломат и двое из каждых трёх технических сотрудников", — сообщил он.

Тем не менее в посольстве рассчитывают сохранить "функциональное ядро дипмиссии" и обеспечить "консульское обслуживание российских граждан, поддержание контактов с соотечественниками и культурно-гуманитарные связи". Межгосударственные отношения тем временем "сведены к абсолютному минимуму", поскольку внешнюю политику Румынии задают США, а они настроены антироссийски, заключил дипломат.