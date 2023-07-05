Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в возрасте 46 лет

Умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Он скончался в возрасте 46 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе транспортного ведомства республики.

"На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко", — говорится в сообщении.

Причина смерти министра пока не уточняется. Авраменко в 2019 году был назначен министром транспорта и коммуникаций Белоруссии.