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5 июля, 06:39
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Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в возрасте 46 лет

<p>Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mintransbelarus/414" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mintransbelarus</a></p>

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Обложка © t.me / mintransbelarus

Умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Он скончался в возрасте 46 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе транспортного ведомства республики.

"На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко", — говорится в сообщении.

Причина смерти министра пока не уточняется. Авраменко в 2019 году был назначен министром транспорта и коммуникаций Белоруссии.

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Иван Косицын
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