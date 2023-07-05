Министр транспорта Белоруссии Авраменко умер в возрасте 46 лет
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Обложка © t.me / mintransbelarus
Умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Он скончался в возрасте 46 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе транспортного ведомства республики.
"На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко", — говорится в сообщении.
Причина смерти министра пока не уточняется. Авраменко в 2019 году был назначен министром транспорта и коммуникаций Белоруссии.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 89 лет скончался американский актёр, режиссёр и сценарист, лауреат премий "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" Алан Аркин. На его счету более 110 ролей в фильмах и сериалах.