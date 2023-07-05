Противочумная служба купирует угрозу распространения сибирской язвы из очага в Туве

Роспотребнадзор исключает вероятность эпидемического распространения сибирской язвы, очаг которого обнаружен в Туве, на территорию всей России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передаётся от человека к человеку", — объяснили в службе.

Противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге сибирской язвы в Республике Тыва. Специалисты уже провели дезинфекцию на пастбище, чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших. Общая площадь обработанных территорий превышает 11,5 тыс. кв. метров. На месте продолжают работать учёные противочумных учреждений ведомства.