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5 июля, 08:43

Противочумная служба купирует угрозу распространения сибирской язвы из очага в Туве

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения сибирской язвы из Тувы в РФ

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Роспотребнадзор исключает вероятность эпидемического распространения сибирской язвы, очаг которого обнаружен в Туве, на территорию всей России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передаётся от человека к человеку", объяснили в службе.

Противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге сибирской язвы в Республике Тыва. Специалисты уже провели дезинфекцию на пастбище, чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших. Общая площадь обработанных территорий превышает 11,5 тыс. кв. метров. На месте продолжают работать учёные противочумных учреждений ведомства.

Сибирскую язву нашли ещё у трёх россиян

Сибирскую язву нашли ещё у трёх россиян

Напомним, первым с подозрением на сибирскую язву в конце июня был госпитализирован житель села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы. Он участвовал в забое лошади, спустя несколько дней ему стало плохо, в тяжёлом состоянии его доставили в больницу.

Андрей Бражников
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  • сибирскаяязва
  • Здоровье
  • Тыва, Республика

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