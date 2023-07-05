Прижечь спичкой и не двигаться: Россиянам рассказали, как действовать при укусе чёрной вдовы в первые минуты

Яд каракурта (этого паука ещё называют чёрной вдовой, потому что кусают самки) — это высокоспециализированный токсин, который действует на нервную систему. Сам укус безболезненный, но где-то через 10–20 минут проявляются первые симптомы. Первая помощь должна быть оказана в течение 2–3 минут — как это сделать, Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян.

Среди первых симптомов — боль в области живота, мышц пресса, поясницы, часто опоясывающего характера. Довольно быстро, по мере распространения яда, к боли присоединяются общие симптомы интоксикации — одышка, учащённое сердцебиение, головная боль, рвота. Через несколько часов может подняться температура, возникнуть судороги. Появляется белый налёт на языке, боль в груди и конечностях, тело начинает "гореть". Укус может вызвать повышенное пото- и слюноотделение. Нарастает слабость, которая может длиться до 15 дней.

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"Если не оказать квалифицированную медпомощь — есть специальная сыворотка — в редких случаях укус каракурта приводит к летальному исходу. Но смерть не наступает моментально, поэтому главное — как можно быстрее добраться до медиков", — подчеркнул врач.

По словам Шехяна, первая помощь должна быть оказана в течение 2–3 минут: место укуса можно прижечь спичечной головкой.

"Позже это бесполезно делать, яд начинает распространяться — и вы вместе с укусом получите ещё и ненужный ожог, то есть усугубите состояние пострадавшего. В любом случае следует обездвижить больного, зафиксировать место укуса и приложить холод. По возможности пострадавший должен меньше двигаться. Все эти меры уменьшают скорость всасывания и распространения яда", — указал собеседник Лайфа.

Как уберечься от укуса чёрной вдовы? Старайтесь не находиться возле паутины в углублениях почвы и на растениях, нор грызунов.

Не ходите босиком.

Надевайте плотную закрытую обувь и заправляйте в неё брюки — обычно каракурты кусают не в руки или лицо, а в ноги.

Старайтесь не находиться в высокой траве. Кстати, на приусадебных участках за травой тоже нужно следить, регулярно косить её. Рвать траву лучше в защитных перчатках.

Если ночуете на природе, на ночь закрывайте палатку пологом, чтобы не допустить проникновения пауков внутрь.