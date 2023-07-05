Чёткую границу между Тихим и Атлантическим океанами сравнили с кофе и сливками

Пользователи Интернета с новой волной обсуждают видео и фотографии, на которых запечатлена чёткая грань между Тихим и Атлантическим океанами. Люди считают, что их воды не смешиваются, однако специалисты утверждают, что это не так, и сравнивают процесс со смешиванием кофе и сливок.

Очевидцы сняли на видео грань между Тихим и Атлантическим океанами. Видео © YouTube / Vidya Nantha

Журналисты издания Live Science побеседовали на эту тему с океанографом из Университета Консепсьона в Чили Надин Рамирес. Она заявила, что воды океанов перемешиваются постоянно, но в разных местах скорость этого процесса отличается. Она зависит от изменений климата.

Надин привела в пример две жидкости — кофе и сливки. Когда они соединяются, процесс идёт постепенно. В случае с океанами, с одной стороны, вода может быть чище или солонее. Если погода спокойная, то для смешивания нужно больше времени.

Учёный из Сорбоннского университета и французского Национального центра научных исследований Казимир де Лаверн добавил, что медленнее всего этот процесс идёт в среднем слое воды, поскольку там самая низкая турбулентность.