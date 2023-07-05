Регион

Уведомления отключены

5 июля, 10:04

Домработницу и подставную главу фирмы Алии Назарбаевой задержали в ОАЭ за хищение 920 млн тенге

В Дубае задержали домработницу Алии Назарбаевой по делу о хищении 920 млн тенге

В Дубае задержали бывшего учредителя казахстанского ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову, которую подозревают в хищении 920 миллионов тенге (более 183 миллионов рублей). Об этом заявила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана, уточнив, что ранее женщина была объявлена в международный розыск.

"Разыскиваемая по делу "Оператора РОП" задержана в ОАЭ. Она задержана в городе Дубай и заключена под стражу уполномоченными органами ОАЭ при содействии Интерпола. В настоящее время Генпрокуратурой Республики Казахстан осуществляется процедура её экстрадиции", — сказано в сообщении ведомства.

По словам правоохранителей, в 2017–2018 годы Муктарова, нарушив требования Экологического кодекса Казахстана, "присвоила средства утилизационного сбора", которые были незаконно оплачены ей в виде дивидендов. В суде бывший финансовый директор "Оператора РОП" Рустам Темирбек ранее сообщал, что Муктарова работала в качестве домработницы у Алии Назарбаевой — младшей дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева — и номинально числилась владелицей фирмы, которая на самом деле принадлежит её хозяйке.

Мёртвые души учёного: Как зарабатывал миллионы в РАНХиГС проректор Максим Назаров

Мёртвые души учёного: Как зарабатывал миллионы в РАНХиГС проректор Максим Назаров

В конце января 2022 года управляющий директор "Оператора РОП" по правовым вопросам Руслан Шамшиев покончил с собой. До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу компании, которая занималась утилизационным сбором в стране, и предложил передать её функции госструктурам.

Обложка ©

ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Никита Осипов
  • Новости
  • Казахстан
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров