Домработницу и подставную главу фирмы Алии Назарбаевой задержали в ОАЭ за хищение 920 млн тенге

В Дубае задержали бывшего учредителя казахстанского ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову, которую подозревают в хищении 920 миллионов тенге (более 183 миллионов рублей). Об этом заявила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана, уточнив, что ранее женщина была объявлена в международный розыск.

"Разыскиваемая по делу "Оператора РОП" задержана в ОАЭ. Она задержана в городе Дубай и заключена под стражу уполномоченными органами ОАЭ при содействии Интерпола. В настоящее время Генпрокуратурой Республики Казахстан осуществляется процедура её экстрадиции", — сказано в сообщении ведомства.

По словам правоохранителей, в 2017–2018 годы Муктарова, нарушив требования Экологического кодекса Казахстана, "присвоила средства утилизационного сбора", которые были незаконно оплачены ей в виде дивидендов. В суде бывший финансовый директор "Оператора РОП" Рустам Темирбек ранее сообщал, что Муктарова работала в качестве домработницы у Алии Назарбаевой — младшей дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева — и номинально числилась владелицей фирмы, которая на самом деле принадлежит её хозяйке.