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5 июля, 10:13

Кремль сообщил о "вселяющем оптимизм" докладе Мишустина в ходе ночной встречи с Путиным

Путин: Озвученные Мишустиным экономические данные вселяют оптимизм

<p>Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным ночью 4 июля. Фото © Kremlin</p>

Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным ночью 4 июля. Фото © Kremlin

Актуальные данные по динамике экономических показателей России, озвученные премьер-министром Михаилом Мишустиным на встрече с президентом Владимиром Путиным в ночь на 5 июля, вселяют оптимизм, заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мишустин доложил главе государства о весьма благоприятных макроэкономических тенденциях, дал новые данные по темпам развития, инфляции, которые достаточно впечатляют в нынешней ситуации и вселяют оптимизм", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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Напомним, что встреча Путина и Мишустина состоялась минувшей ночью в Кремле. На ней премьер, в частности, доложил, что экономика России уверенно восстанавливается вопреки санкциям, за пять месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%.

Александр Юнашев
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