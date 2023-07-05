Кремль сообщил о "вселяющем оптимизм" докладе Мишустина в ходе ночной встречи с Путиным

Актуальные данные по динамике экономических показателей России, озвученные премьер-министром Михаилом Мишустиным на встрече с президентом Владимиром Путиным в ночь на 5 июля, вселяют оптимизм, заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мишустин доложил главе государства о весьма благоприятных макроэкономических тенденциях, дал новые данные по темпам развития, инфляции, которые достаточно впечатляют в нынешней ситуации и вселяют оптимизм", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.