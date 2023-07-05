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5 июля, 10:37

Теплоход со 100 пассажирами врезался в пирс в Ярославле, идёт спасательная операция

Теплоход врезался в берег на Волге в Ярославле, эвакуируют почти 100 человек

Около 100 человек эвакуируют после столкновения теплохода "Москва" с бетонным пирсом в Ярославле. Об этом заявили в региональном ГУ МЧС РФ.

Теплоход врезался в берег на Волге в Ярославле. Видео Telegram / 360tv / 76.ru

"Людей очень много было на теплоходе, порядка ста человек. Сейчас они спускаются постепенно с теплохода, их осматривает бригада скорой медицинской помощи", — пояснили в пресс-службе управления.

А в региональном Департаменте здравоохранения и фармации заявили, что медики осматривают восемь человек на месте ЧП, одного из них доставят в больницу. Очевидцы сообщают как минимум о четырёх пострадавших — у них переломы, при этом в ГУ МЧС по Ярославской области подтвердили информацию только о трёх. По данным 76.ru, всё случилось в 11:30 в районе посёлка Тверицы.

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Telegram / 360tv

Никита Осипов
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