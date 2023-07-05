Генеральным директором ТАСС назначен Андрей Кондрашов
Новым генеральным директором государственного федерального информационного агентства ТАСС назначен российский журналист и телеведущий, лауреат премии "ТЭФИ" Андрей Кондрашов. Такое распоряжение подписал в среду, 5 июля, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Сергей Михайлов, который возглавлял информационное агентство с 2012 года, был освобождён от должности по собственному желанию. Чем он займётся теперь, пока не известно.
Андрей Кондрашов трудился на телевидении с 1991 года, был собкором ВГТРК по Центральной Азии, входил в состав кремлёвского пула, вёл программу "Вести" и "Вести недели". В 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК.
Ранее Лайф писал, что Союз журналистов начнёт сотрудничество с музеями Толстого, Пушкина и Есенина. Соглашения призвано содействовать формированию культурного пространства России, популяризации и продвижению исторического и культурного наследия, пропаганде культурных и исторических ценностей в средствах массовой информации и сети Интернет.
ТАСС / Михаил Терещенко