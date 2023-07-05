Влюблённый британец поразил оправданием за надпись с именем девушки на Колизее

Турист из Великобритании, который нацарапал своё имя на стене римского Колизея и "выгравировал" имя возлюбленной, в покаянном письме в прокуратуру и мэрию Рима заявил, что не знал о том, насколько этот памятник архитектуры древний. Текст приводит газета Il Messaggero.

"С глубочайшим смущением признаюсь, что я узнал о древности памятника только после того, что, к сожалению, произошло", — отметил влюблённый злоумышленник.

В конце июня появилось видео, на котором был запечатлён молодой мужчина, при помощи связки ключей "выгравировавший" надпись "Ivan + Hayley 23" на кирпичной стене античного амфитеатра Флавиев. Хулиганом оказался житель Британии болгарского происхождения Иван Данаилов.

В Италии мужчине грозит штраф в размере до 15 тысяч евро, максимальным наказанием может стать заключение на срок от двух до пяти лет. Турист принёс извинения итальянцам и всему миру за ущерб, "причинённый имуществу, которое, по сути, является наследием всего человечества". Прокуратура Рима проводит в отношении вандала расследование по обвинению в нанесении ущерба культурной ценности. После совершения хулиганского поступка Данаилов вернулся в Британию, где его и нашли итальянские карабинеры.