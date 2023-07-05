В Подмосковье женщина предложила знакомому закопать труп за деньги, но тот её "предал"

По данным телеграм-канала, предать тело земле надо было 30-летнему жителю Зеленограда, к которому часто обращаются местные жители, чтобы что-то починить или сделать на участке. В какой-то момент у него появился довольно необычный клиент — женщина попросила его вскопать участок в Солнечногорске, но зачем — не сказала. Причём время для этого она выбрала странное — четыре утра. Мужчина удивился такой спешке, однако приехал на место. Его встретила взволнованная хозяйка и объяснила, что на её участке надо закопать труп.