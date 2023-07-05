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5 июля, 11:02

В Подмосковье женщина предложила знакомому закопать труп за деньги, но тот её "предал"

В Солнечногорске женщина попросила дворника закопать труп её соседа за деньги

В Подмосковье женщина предложила знакомому дворнику закопать труп за деньги, но в итоге обо всём узнали правоохранители. О подробностях случившегося сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, предать тело земле надо было 30-летнему жителю Зеленограда, к которому часто обращаются местные жители, чтобы что-то починить или сделать на участке. В какой-то момент у него появился довольно необычный клиент — женщина попросила его вскопать участок в Солнечногорске, но зачем — не сказала. Причём время для этого она выбрала странное — четыре утра. Мужчина удивился такой спешке, однако приехал на место. Его встретила взволнованная хозяйка и объяснила, что на её участке надо закопать труп.

Ошарашенный рабочий тут же позвонил в полицию. Пока ехали правоохранители, женщина скинула тело в колодец и подожгла его. К приезду сотрудников труп не успел сильно обгореть. Эксперты заявили, что тело принадлежит 52-летнему местному жителю. Сейчас выясняется, как именно он погиб.

В Москве нашли труп мужчины, завёрнутый в ковёр на съёмной квартире

В Москве нашли труп мужчины, завёрнутый в ковёр на съёмной квартире

Ранее Лайф писал, что в московском районе Южное Тушино обнаружили тело. Его нашли местные жители в овраге глубиной восемь метров.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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