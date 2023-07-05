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Регион
Опубликовано 5 июля 2023, 11:25
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Медведев назвал Российскую армию современной и героической

Армия России является современной и героической, несмотря на определённые проблемы, которые есть у всяких вооружённых сил. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша армия современная и героическая, несмотря на то что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определённые проблемы", — сказал Медведев, видео с его ответом опубликовано в телеграм-канале.

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А накануне Медведев сообщил, что попытка вооружённого мятежа в РФ никак не повлияла на отношение россиян к контрактной службе в зоне специальной военной операции. Так, по его словам, с начала года в ряды Вооружённых сил России было принято более 185 тысяч контрактников и в июне темпы отбора только увеличились.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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