Медведев назвал Российскую армию современной и героической
Армия России является современной и героической, несмотря на определённые проблемы, которые есть у всяких вооружённых сил. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Наша армия современная и героическая, несмотря на то что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определённые проблемы", — сказал Медведев, видео с его ответом опубликовано в телеграм-канале.
А накануне Медведев сообщил, что попытка вооружённого мятежа в РФ никак не повлияла на отношение россиян к контрактной службе в зоне специальной военной операции. Так, по его словам, с начала года в ряды Вооружённых сил России было принято более 185 тысяч контрактников и в июне темпы отбора только увеличились.
ТАСС / Александр Полегенько