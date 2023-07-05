Медведев назвал Российскую армию современной и героической

Армия России является современной и героической, несмотря на определённые проблемы, которые есть у всяких вооружённых сил. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша армия современная и героическая, несмотря на то что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определённые проблемы", — сказал Медведев, видео с его ответом опубликовано в телеграм-канале.