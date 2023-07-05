На подступах к Артёмовску разбиты три группировки ВСУ
ВС РФ поразили три скопления живой силы и техники ВСУ в районе Артёмовска
Российские военные за минувшие сутки нанесли поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ у Артёмовска (Бахмута) Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Артёмовска ДНР нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.
А ранее ВС РФ нанесли удары по местам дислокации батальона "Кракен" и "Грузинского легиона" на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские военные уничтожили, в частности, САУ "Акация" и 2С7 "Пион".
Vk / Минобороны России