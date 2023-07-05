Регион

Уведомления отключены

5 июля, 11:30
30058

На подступах к Артёмовску разбиты три группировки ВСУ

ВС РФ поразили три скопления живой силы и техники ВСУ в районе Артёмовска

Российские военные за минувшие сутки нанесли поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ у Артёмовска (Бахмута) Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артёмовска ДНР нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

В ДНР опровергли вброс о переходе Клещеевки под контроль ВСУ

В ДНР опровергли вброс о переходе Клещеевки под контроль ВСУ

А ранее ВС РФ нанесли удары по местам дислокации батальона "Кракен" и "Грузинского легиона" на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские военные уничтожили, в частности, САУ "Акация" и 2С7 "Пион".

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров