На подступах к Артёмовску разбиты три группировки ВСУ

Российские военные за минувшие сутки нанесли поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ у Артёмовска (Бахмута) Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артёмовска ДНР нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.