Стая обезьян оккупировала русскую школу в Эфиопии перед ЕГЭ
В Эфиопии в школе при посольстве РФ обнаружили стаю обезьян перед ЕГЭ
В школе при посольстве РФ в Эфиопии обнаружили стаю обезьян. Это случилось во время проверки учреждения перед проведением ЕГЭ. О произошедшем рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
"Когда накануне проведения экзамена проходил контроль техготовности, наши коллеги зашли в кабинет для того, чтобы проверить компьютерную технику, и обнаружили там стайку обезьян, которые с большим интересом изучали принтеры и, в общем, прочую технику", — рассказал он на пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ.
По словам Круглинского, проверяющие русскую школу даже пошутили, что животные пришли "помогать двоечникам списывать" и искали контрольно-измерительные материалы. Обезьян удалось выгнать из помещения, экзамен провели в штатном режиме, добавил он.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в 2023 году ЕГЭ на 300 баллов по трём предметам сдали семнадцать российских школьников.
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