Стая обезьян оккупировала русскую школу в Эфиопии перед ЕГЭ

В школе при посольстве РФ в Эфиопии обнаружили стаю обезьян. Это случилось во время проверки учреждения перед проведением ЕГЭ. О произошедшем рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Когда накануне проведения экзамена проходил контроль техготовности, наши коллеги зашли в кабинет для того, чтобы проверить компьютерную технику, и обнаружили там стайку обезьян, которые с большим интересом изучали принтеры и, в общем, прочую технику", — рассказал он на пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ.

По словам Круглинского, проверяющие русскую школу даже пошутили, что животные пришли "помогать двоечникам списывать" и искали контрольно-измерительные материалы. Обезьян удалось выгнать из помещения, экзамен провели в штатном режиме, добавил он.