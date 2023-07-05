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Регион
Опубликовано 5 июля 2023, 14:43

Стая обезьян оккупировала русскую школу в Эфиопии перед ЕГЭ

В Эфиопии в школе при посольстве РФ обнаружили стаю обезьян перед ЕГЭ

В школе при посольстве РФ в Эфиопии обнаружили стаю обезьян. Это случилось во время проверки учреждения перед проведением ЕГЭ. О произошедшем рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Когда накануне проведения экзамена проходил контроль техготовности, наши коллеги зашли в кабинет для того, чтобы проверить компьютерную технику, и обнаружили там стайку обезьян, которые с большим интересом изучали принтеры и, в общем, прочую технику", — рассказал он на пресс-конференции по предварительным итогам ЕГЭ.

Набравший почти 300 баллов на ЕГЭ школьник поделился нюансами подготовки
Набравший почти 300 баллов на ЕГЭ школьник поделился нюансами подготовки

По словам Круглинского, проверяющие русскую школу даже пошутили, что животные пришли "помогать двоечникам списывать" и искали контрольно-измерительные материалы. Обезьян удалось выгнать из помещения, экзамен провели в штатном режиме, добавил он.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в 2023 году ЕГЭ на 300 баллов по трём предметам сдали семнадцать российских школьников.

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Unsplash

Илья Суриков
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