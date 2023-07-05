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5 июля, 11:39

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные за сутки отразили пять атак Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении в сторону Старомайорского и Урожайного в ДНР. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено пять атак ВСУ силами до мотопехотной роты в направлении населённых пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР", — сказал он.

Также в районе Угледара уничтожена группа украинских диверсантов, а у Макаровки в ДНР и Приютном в Запорожской области поражены скопления живой силы противника.

Всего за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих. Также противник лишился двух боевых машин пехоты и самоходной артустановки Krab польского производства.

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Кроме того, Конашенков рассказал, что российские военные за минувшие сутки нанесли поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ у Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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