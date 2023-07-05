Любимова пригласила Путина посетить центр реставрации в Ленобласти

Министр культуры Ольга Любимова пригласила президента РФ Владимира Путина в новый центр реставрации в Ленинградской области. По её словам, в учреждении закупили новейшую аппаратуру и технику. Она отметила, что там будут проводить конференции и "дообразовывать".

"Очень важно, чтобы люди, которые воссоздают порой буквально из пепла, фантастически совершенно спасают наши шедевры, имели возможность в замечательных условиях трудиться", — сказала Любимова на встрече с президентом.

Путин ответил, что ему было бы интересно посмотреть на новый центр реставрации. Учреждение открылось в феврале, его площадь составляет десять тысяч квадратных метров.