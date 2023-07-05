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5 июля, 12:35

Любимова пригласила Путина посетить центр реставрации в Ленобласти

Министр культуры Ольга Любимова пригласила президента РФ Владимира Путина в новый центр реставрации в Ленинградской области. По её словам, в учреждении закупили новейшую аппаратуру и технику. Она отметила, что там будут проводить конференции и "дообразовывать".

"Очень важно, чтобы люди, которые воссоздают порой буквально из пепла, фантастически совершенно спасают наши шедевры, имели возможность в замечательных условиях трудиться", — сказала Любимова на встрече с президентом.

Для иконы "Троица" подготовили помещение с климат-контролем в реставрационном центре

Для иконы "Троица" подготовили помещение с климат-контролем в реставрационном центре

Путин ответил, что ему было бы интересно посмотреть на новый центр реставрации. Учреждение открылось в феврале, его площадь составляет десять тысяч квадратных метров.

Также в ходе беседы Путин и Любимова обсудили восстановление социальных и культурных объектов в новых регионах РФ. Российский лидер выразил сожаление по поводу того, что не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда посещал Херсонскую область и ЛНР.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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