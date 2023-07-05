Курс евро превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро превысил 99 рублей впервые с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

Так, на 15:17 мск европейская валюта с расчётами "завтра" выросла на 1,77 рубля — до 99,01 рубля. Тем временем американский доллар увеличился на 1,80 рубля — до 90,98 рубля.