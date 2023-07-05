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5 июля, 12:46

Курс евро превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро превысил 99 рублей впервые с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

Так, на 15:17 мск европейская валюта с расчётами "завтра" выросла на 1,77 рубля — до 99,01 рубля. Тем временем американский доллар увеличился на 1,80 рубля — до 90,98 рубля.

Финансовый аналитик объяснил, почему нынешнее повышение курса иностранных валют к рублю — норма

Финансовый аналитик объяснил, почему нынешнее повышение курса иностранных валют к рублю — норма

Ранее в МВФ назвали причину, по которой мир решил отказаться от доллара. По оценке исполнительного директора от РФ в организации Алексея Можина, Америка самостоятельно создала обстоятельства, при которых в мире начали искать альтернативу доллару.

Обложка ©

Freepik / kstudio

Наталья Исакова
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