Микотоксины, окисление, вредители: Россиянам рассказали, как незаметно для глаза мука становится опасной

Муку и крупы необходимо хранить в сухих и прохладных помещениях в пределах срока годности, а вот просрочку добавлять в блюда не стоит, поскольку в муке могут происходить незаметные для глаза, но тем не менее опасные изменения. Об этом Лайфу рассказала специалист испытательной лаборатории ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Диана Смирнова.

"При правильном хранении даже после окончания срока годности крупа и мука могут оставаться свободными от вредителей хлебных запасов, однако следует знать, что в продукции также протекают и скрытые процессы. И если окисление можно почувствовать (например, на вкус продукт будет горчить), то накопление микотоксинов внешне часто проходит незаметно, хотя может иметь и яркие проявления, такие как плесень", — объяснила эксперт.

Кстати, если в муке завелись вредители, просеивание и прокаливание не поможет: их, может, и станет меньше, однако избавиться от токсичных продуктов их жизнедеятельности не получится, предупреждает Смирнова.

"В результате все токсины будут съедены вместе с блинами из заражённой муки. Так что обязательно следите за сроками годности круп, муки и других продуктов переработки зерна", — отметила она, добавив, что из заводской упаковки продукт лучше пересыпать в герметичный контейнер, поскольку это уменьшает риски заражения вредителями и замедляет процессы окисления.