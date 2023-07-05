В ЦРУ рассказали о секретных операциях американской разведки на Украине
Newsweek: Разведка США подтвердила активную работу ЦРУ на Украине
Агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США несколько раз приезжали на Украину, чтобы помочь в операциях с новыми вооружениями, пишет Newsweek.
"ЦРУ активно участвует в конфликте между Украиной и Россией, но при этом не противоречит главному обещанию администрации [президента США Джо] Байдена, которое заключается в том, что на земле не должно быть американских сапог", — заявил изданию неназванный представитель разведки США.
Журналисты подчёркивают, что операции ЦРУ были строго регламентированы, а на Украине могло одновременно находиться лишь ограниченное число сотрудников.
Ранее газета Washington Post сообщила о том, что президент Украины Зеленский встречался с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом и передал ему план расположения артиллерии поблизости от Крыма. По информации издания, после установки этого вооружения Киев якобы инициирует переговоры с Москвой.
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