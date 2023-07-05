В ЦРУ рассказали о секретных операциях американской разведки на Украине

Агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США несколько раз приезжали на Украину, чтобы помочь в операциях с новыми вооружениями, пишет Newsweek.

"ЦРУ активно участвует в конфликте между Украиной и Россией, но при этом не противоречит главному обещанию администрации [президента США Джо] Байдена, которое заключается в том, что на земле не должно быть американских сапог", — заявил изданию неназванный представитель разведки США.

Журналисты подчёркивают, что операции ЦРУ были строго регламентированы, а на Украине могло одновременно находиться лишь ограниченное число сотрудников.