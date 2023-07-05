Курс доллара достиг рекорда с марта 2022 года вслед за евро

Курс доллара превысил 91 рубль впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

Так, на 15:55 мск американская валюта прибавила 2,1% и выросла до 91,05 рубля. К 16:01 мск доллар торговался на уровне 90,93 рубля (+1,96%). В то же время курс евро также вырос и составлял 99,17 рубля (+1,98%), курс юаня — 12,531 рубля (+1,6%).