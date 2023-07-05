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5 июля, 13:26

Курс доллара достиг рекорда с марта 2022 года вслед за евро

Курс доллара превысил 91 рубль впервые с 28 марта 2022 года

Курс доллара превысил 91 рубль впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

Так, на 15:55 мск американская валюта прибавила 2,1% и выросла до 91,05 рубля. К 16:01 мск доллар торговался на уровне 90,93 рубля (+1,96%). В то же время курс евро также вырос и составлял 99,17 рубля (+1,98%), курс юаня — 12,531 рубля (+1,6%).

Курс евро превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года

Ранее в МВФ назвали причину, по которой мир решил отказаться от доллара. Как утверждается, США самостоятельно создали обстоятельства, при которых в мире начали искать альтернативу американской валюте.

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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын
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