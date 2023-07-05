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5 июля, 13:48

Найденная у отдела МВД в Москве боевая граната была замаскирована

Граната, найденная возле отдела МВД Лефортово в Москве, была замаскирована

Граната, найденная на чердаке возле отдела МВД "Лефортово" в Москве, оказалась боевой и была присыпана горкой керамзита, сообщает SHOT.

Обстановка у здания МВД "Лефортово". Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, подозрительный предмет обнаружил дворник. Мужчина предполагает: с помощью керамзита гранату хотели замаскировать. В настоящее время гранату забрали сапёры, вскоре её уничтожат.

Как уже рассказывал Лайф, гранату обнаружили на чердаке соседнего с отделом здания на Самокатной улице.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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    Комментарий

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    Игорь5 июля, 17:35

    Дворник на чердаке... ему теперь паспорт россиянина дадут, а может и мидаль

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