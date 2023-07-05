Найденная у отдела МВД в Москве боевая граната была замаскирована

Граната, найденная на чердаке возле отдела МВД "Лефортово" в Москве, оказалась боевой и была присыпана горкой керамзита, сообщает SHOT.

Обстановка у здания МВД "Лефортово". Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, подозрительный предмет обнаружил дворник. Мужчина предполагает: с помощью керамзита гранату хотели замаскировать. В настоящее время гранату забрали сапёры, вскоре её уничтожат.