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Регион
Опубликовано 5 июля 2023, 14:12
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Журналисты рассекретили тайную схему поставок американского оружия Украине

Newsweek: В США создан серый коммерческий авиафлот для переброски оружия Украине

Власти США создали специальный "серый" коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину. Об этом сообщил в среду журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ.

Подробности держатся в строжайшем секрете. По словам собеседника издания, в Вашингтоне опасаются, что, если бы детали этих рейсов были известны, Россия бы атаковала их узлы и маршруты.

В ЦРУ рассказали о секретных операциях американской разведки на Украине
В ЦРУ рассказали о секретных операциях американской разведки на Украине

Ранее газета Washington Post сообщила о том, что президент Украины Зеленский встречался с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом и передал ему план расположения артиллерии поблизости от Крыма. По информации издания, после установки этого вооружения Киев якобы инициирует переговоры с Москвой.

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Getty Images / Sean Gallup

Марина Калегина
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