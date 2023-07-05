Журналисты рассекретили тайную схему поставок американского оружия Украине
Newsweek: В США создан серый коммерческий авиафлот для переброски оружия Украине
Власти США создали специальный "серый" коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину. Об этом сообщил в среду журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ.
Подробности держатся в строжайшем секрете. По словам собеседника издания, в Вашингтоне опасаются, что, если бы детали этих рейсов были известны, Россия бы атаковала их узлы и маршруты.
Ранее газета Washington Post сообщила о том, что президент Украины Зеленский встречался с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом и передал ему план расположения артиллерии поблизости от Крыма. По информации издания, после установки этого вооружения Киев якобы инициирует переговоры с Москвой.
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