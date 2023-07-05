Журналисты рассекретили тайную схему поставок американского оружия Украине

Власти США создали специальный "серый" коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину. Об этом сообщил в среду журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ.

Подробности держатся в строжайшем секрете. По словам собеседника издания, в Вашингтоне опасаются, что, если бы детали этих рейсов были известны, Россия бы атаковала их узлы и маршруты.