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5 июля, 14:57

Метка неудачника: Почему зависть опасна, даже когда помогает добиваться целей

Психолог Варская: Завистливые люди живут в постоянном стрессе

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Иногда зависть может принести пользу, но в основном является опасной — человек, испытывающий это чувство, рискует превратить жизнь в сплошной стресс. Об этом заявила психолог Наталия Варская.

"Мне кажется, зависть — это всё же мотивация со знаком "минус". Способности у людей разные, таланты и интеллектуальные возможности у каждого свои. Если человек будет завидовать кому-то, стремиться быть, как он, а ему этого не дано, то он будет всегда в стрессе, чувствовать себя неудачником", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, основной мотивацией должно быть желание найти свой путь и раскрыть индивидуальность. Специалист уверена, что соревнования, которые исходят из зависти, выделяют желчность в характере. Такое чувство закладывается генетически либо из-за воспитания. Причём повторение фразы "я не завидую" как мантры не поможет избежать его, подчеркнула Варская.

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Никита Осипов
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