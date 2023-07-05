Метка неудачника: Почему зависть опасна, даже когда помогает добиваться целей

Иногда зависть может принести пользу, но в основном является опасной — человек, испытывающий это чувство, рискует превратить жизнь в сплошной стресс. Об этом заявила психолог Наталия Варская.

"Мне кажется, зависть — это всё же мотивация со знаком "минус". Способности у людей разные, таланты и интеллектуальные возможности у каждого свои. Если человек будет завидовать кому-то, стремиться быть, как он, а ему этого не дано, то он будет всегда в стрессе, чувствовать себя неудачником", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, основной мотивацией должно быть желание найти свой путь и раскрыть индивидуальность. Специалист уверена, что соревнования, которые исходят из зависти, выделяют желчность в характере. Такое чувство закладывается генетически либо из-за воспитания. Причём повторение фразы "я не завидую" как мантры не поможет избежать его, подчеркнула Варская.