Мы всё делали неправильно: Химик объяснила, почему нельзя наносить крем от загара на пляже
Химик Тишина: Чтобы впитаться, солнцезащитному крему нужно 10–15 минут
Использовать солнцезащитный крем непосредственно на пляже не совсем правильно. Как объяснила Лайфу преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Екатерина Тишина, средству от загара требуется время, чтобы впитаться и "активироваться".
Так, по её словам, солнцезащитной косметике требуется 10–15 минут, чтобы впитаться в кожу. Ещё 20 минут нужно, чтобы крем с химическими фильтрами "включился" в работу.
"Если вы наносите средство уже на пляже под открытыми солнечными лучами, то от 15 до 30 минут ваша кожа беззащитна, солнце наносит свой удар!" — предупредила собеседница Лайфа.
Кстати, многие перед началом сезона забывают купить солнцезащитные средства и достают из закромов прошлогодние. Однако такие кремы не только не помогут от палящих лучей, но и нанесут вред коже. Как понять, что средство пора выбросить, читайте в материале Лайфа.
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