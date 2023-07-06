Мы всё делали неправильно: Химик объяснила, почему нельзя наносить крем от загара на пляже

Использовать солнцезащитный крем непосредственно на пляже не совсем правильно. Как объяснила Лайфу преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Екатерина Тишина, средству от загара требуется время, чтобы впитаться и "активироваться".

Так, по её словам, солнцезащитной косметике требуется 10–15 минут, чтобы впитаться в кожу. Ещё 20 минут нужно, чтобы крем с химическими фильтрами "включился" в работу.

"Если вы наносите средство уже на пляже под открытыми солнечными лучами, то от 15 до 30 минут ваша кожа беззащитна, солнце наносит свой удар!" — предупредила собеседница Лайфа.