Названа дата первого заседания Совета Украина – НАТО, которое Киеву всучили вместо членства в альянсе

Первое заседание Совета Украина – НАТО состоится в Вильнюсе 12 июля — на второй день саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса. Такая информация следует из официальной повестки дня предстоящего мероприятия.

"12 июля с 13:00 до 15:00 — встреча Совета Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции", — сказано в брошюре, которая попала в распоряжение ТАСС.

Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться с этим, хотя премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе пообещала некий "сюрприз", касающийся членства Украины в Североатлантическом альянсе.