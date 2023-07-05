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5 июля, 15:16

Названа дата первого заседания Совета Украина – НАТО, которое Киеву всучили вместо членства в альянсе

Первое заседание Совета Украина – НАТО состоится в Вильнюсе 12 июля

Первое заседание Совета Украина – НАТО состоится в Вильнюсе 12 июля — на второй день саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса. Такая информация следует из официальной повестки дня предстоящего мероприятия.

"12 июля с 13:00 до 15:00 — встреча Совета Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции", сказано в брошюре, которая попала в распоряжение ТАСС.

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Напомним, Киев рассчитывает получить алгоритм для вступления в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Однако единого мнения в блоке по этому поводу нет, там советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться с этим, хотя премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе пообещала некий "сюрприз", касающийся членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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