Израильский мультимиллионер – владелец сети Cofix высказался об исходе СВО

Бизнесмен, мультимиллионер, создатель сети Cofix Ави Кац в беседе с изданием Weltexpress поделился видением исхода конфликта между РФ и Украиной. Говоря об отношении к последней, израильский мультимиллионер напомнил, что его родители родом с территорий, которые ранее принадлежали Польше, а теперь Незалежной.

"Память моей семьи об украинцах не такая уж и хорошая. Я вырос на том, что во время холокоста украинцы убивали там не меньше, чем немцы, и с молоком матери я впитал то, что украинцы ненавидят евреев. Израиль не может взять какую-то одну сторону в конфликте. Я имею в виду не Украину, а Россию и США", — отметил он.