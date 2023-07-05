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5 июля, 17:23
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Израильский мультимиллионер – владелец сети Cofix высказался об исходе СВО

Бизнесмен Ави Кац: С молоком матери я впитал, что украинцы ненавидят евреев

Бизнесмен, мультимиллионер, создатель сети Cofix Ави Кац в беседе с изданием Weltexpress поделился видением исхода конфликта между РФ и Украиной. Говоря об отношении к последней, израильский мультимиллионер напомнил, что его родители родом с территорий, которые ранее принадлежали Польше, а теперь Незалежной.

"Память моей семьи об украинцах не такая уж и хорошая. Я вырос на том, что во время холокоста украинцы убивали там не меньше, чем немцы, и с молоком матери я впитал то, что украинцы ненавидят евреев. Израиль не может взять какую-то одну сторону в конфликте. Я имею в виду не Украину, а Россию и США", — отметил он.

Кац пояснил, что в этом конфликте Израиль может лишь "гавкать", а не "кусать". Он добавил, что РФ занимает третье место в мире (после США и Израиля) по количеству проживающих на территории страны евреев. В ответ на вопрос, чем закончится противостояние, мультимиллионер сказал, что на самом деле "это не российско-украинский конфликт, а фиктивный, поскольку украинцы — это русские, а русские — это украинцы".

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Ранее Лайф писал, что Иерусалим против передачи Киеву системы противоракетной обороны "Железный купол". Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Wikimedia

Никита Осипов
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