Кандидата в депутаты гордумы Таганрога нашли мёртвым с пробитой головой
В Ростове нашли мёртвым кандидата в депутаты гордумы Таганрога Кудрявцева
Андрей Кудрявцев. Обложка © VK / Андрей Кудрявцев
Тело 38-летнего таганрогского общественника Андрея Кудрявцева, который ранее выдвигался в Заксобрание Ростовской области, нашли в Северном водохранилище Ростова. Как сообщает издание Donnews.ru, СКР ведёт проверку по факту происшествия.
"Пока неизвестно, он утонул сам или его убили. Как сообщил изданию источник в силовых структурах, у погибшего обнаружили травму головы. Теперь предстоит выяснить, когда именно он её получил", — говорится в публикации.
Журналисты подчёркивают, что документов у Кудрявцева не было найдено, при этом его родственники уверяют, что он никогда не расставался с ними. Погибший был известен в Таганроге как активный общественник. В 2014 году он участвовал в выборах в Гордуму как самовыдвиженец, в 2018 году — от партии "Справедливая Россия". В последнее время Кудрявцев проживал в Ростове-на-Дону.
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