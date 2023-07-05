Кандидата в депутаты гордумы Таганрога нашли мёртвым с пробитой головой

"Пока неизвестно, он утонул сам или его убили. Как сообщил изданию источник в силовых структурах, у погибшего обнаружили травму головы. Теперь предстоит выяснить, когда именно он её получил", — говорится в публикации.

Журналисты подчёркивают, что документов у Кудрявцева не было найдено, при этом его родственники уверяют, что он никогда не расставался с ними. Погибший был известен в Таганроге как активный общественник. В 2014 году он участвовал в выборах в Гордуму как самовыдвиженец, в 2018 году — от партии "Справедливая Россия". В последнее время Кудрявцев проживал в Ростове-на-Дону.