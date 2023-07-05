Пушилин сообщил о состоянии раненных при ударе ВСУ сотрудников мэрии Волновахи

В результате удара украинских военных по Волновахе трое сотрудников мэрии получили незначительные травмы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Просто чудо, что нет погибших и есть незначительные повреждения, имеется в виду, среди гражданского населения. От госпитализации отказались трое сотрудников администрации. Незначительные травмы", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом здание администрации получило серьёзные повреждения, в частности, обрушились плиты. По словам Пушилина, удар наносился ракетами Storm Shadow, при этом есть вероятность, что ВСУ применяли РСЗО HIMARS.