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5 июля, 17:49

Пушилин сообщил о состоянии раненных при ударе ВСУ сотрудников мэрии Волновахи

При ударе ВСУ по Волновахе трое сотрудников мэрии получили незначительные травмы

<p>Последствия удара ВСУ по зданию администрации Волновахи. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/dan_dnr/12488" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Донецкое агентство новостей</a></p>

Последствия удара ВСУ по зданию администрации Волновахи. Обложка © Telegram / Донецкое агентство новостей

В результате удара украинских военных по Волновахе трое сотрудников мэрии получили незначительные травмы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Просто чудо, что нет погибших и есть незначительные повреждения, имеется в виду, среди гражданского населения. От госпитализации отказались трое сотрудников администрации. Незначительные травмы", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом здание администрации получило серьёзные повреждения, в частности, обрушились плиты. По словам Пушилина, удар наносился ракетами Storm Shadow, при этом есть вероятность, что ВСУ применяли РСЗО HIMARS.

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Лайф напоминает, что в результате удара повреждён один из этажей в левом крыле здания. Мэр Волновахи Константин Зинченко заявил о двух прилётах.

Никита Осипов
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