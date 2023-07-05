ВСУ ударили по зданию администрации Волновахи
ВСУ ударили по зданию администрации Волновахи. Фото © Телеграм-канал Inside Donetsk
Вооружённые силы Украины нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР. В результате повреждён один из этажей в левом крыле здания. Об этом сообщил мэр города Константин Зинченко.
"Было два прилёта. Один в левое крыло здания, другой — около здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьёзные. Информации о пострадавших пока нет", — сказал Зинченко в беседе с РИА "Новости".
А накануне вечером ВСУ нанесли удар по Макеевке. Взрывную волну почувствовали большинство горожан, а также жители находящегося рядом Донецка. Число пострадавших увеличилось уже до 68, ещё один человек — мужчина 1962 года рождения — погиб.