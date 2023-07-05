ВСУ ударили по зданию администрации Волновахи

Вооружённые силы Украины нанесли удар по администрации Волновахи в ДНР. В результате повреждён один из этажей в левом крыле здания. Об этом сообщил мэр города Константин Зинченко.

"Было два прилёта. Один в левое крыло здания, другой — около здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьёзные. Информации о пострадавших пока нет", — сказал Зинченко в беседе с РИА "Новости".