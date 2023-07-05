Житель Челябинска больше 12 лет издевается над супругой, избивая её до полусмерти

Житель Челябинска больше 12 лет регулярно издевался над супругой. От побоев и унижений женщину не уберёг даже переезд в другой город, сообщает телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

Абьюзер из Челябинска больше 12 лет издевается над супругой, избивая её до полусмерти. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

По его информации, Дарья и Юрий поженились в 2011 году, но буквально через год супруг начал поднимать руку на молодую жену и её мать, а с рождением дочери побои лишь участились. Спустя пять лет унижений Дарья решила сбежать с ребёнком в другой город, но и там абьюзер настиг женщину прямо в подъезде. Сначала неадекват ослепил её перцовым баллончиком, а затем жестоко избил.

"Он именно хочет, чтобы мы жили в страхе. Попыток увидеть ребёнка нет, есть только эти нападения. Мне страшно, я понимаю, что наша защита только в наших руках. Полиция может приехать лишь зафиксировать результат этого нападения, а сама защита именно на нас самих", — поделилась Дарья.

После многократных обращений в полицию в отношении Юрия наконец-то возбудили уголовное дело. Однако от правоохранителей злоумышленник скрывается, тем временем Дарья продолжает вместе с дочерью жить в постоянном страхе.