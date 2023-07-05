"Не понимают российский дух": Мультимиллионер – владелец сети Cofix объяснил провал санкций

Русские выживали в самых тяжёлых условиях, и в трудные моменты они объединяются, однако западным авторам санкций и США этого не понять. Такое мнение выразил бизнесмен, израильский мультимиллионер и создатель сети Cofix Ави Кац. В беседе с изданием Weltexpress он отметил, что инициаторы ограничений не понимают двух основных принципов — один из них универсальный, а другой — специфический для России.

"Универсально то, что мир нельзя остановить никакими санкциями. А непосредственно российский принцип, так и не понятый авторами санкций, заключается в том, что русские жили и выживали в самых тяжёлых ситуациях — революция, коллективизация, Вторая мировая война, сталинизм и так далее. Они в любом случае объединяются и в итоге переживают беды. Американцы не понимают российский дух, они смотрят на россиян своими американскими глазами", — подчеркнул он.

Ави Кац добавил, что в Израиле в своё время эмбарго было практически на всё, однако в итоге страна стала ведущим технологическим государством планеты. Этому предшествовала война с арабами в 1973 году.

"Мы победили, арабы очень подняли стоимость нефти и сделали эмбарго на Израиль, то есть если ты открываешь что-то в Израиле, то весь арабский мир тебя бойкотирует. У нас не было даже "Макдоналдсов" и кока-колы. Из автомобилей у нас была только маленький "Субару", да и то потому, что его арабы не покупали. Израиль находился в вакууме, и у нас не было иного пути, кроме как стать лидером в новых технологиях", — отметил бизнесмен.