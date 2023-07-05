Лайф узнал детали жуткой истории с неприкаянным покойником и его невестой в Подмосковье

Жительница подмосковного Солнечногорска, предложившая знакомому дворнику закопать труп, перед "процедурой" попросила поцеловать тело покойника. Как сообщает SHOT, это был её возлюбленный, которого зарезали в день его рождения.

Кадры с места обнаружения трупа, который женщина сожгла вместе с сыном. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 48-летняя Светлана выпивала с 22-летним сыном и двумя "мужьями" — экс-супругом Алексеем и нынешним сожителем Владимиром, у которого был день рождения. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, которая переросла в смертельную поножовщину. Светлана тут же позвонила в скорую и сообщила об инциденте, только вот приехавшим медикам она рассказала, что её сожитель якобы подрался с бывшим мужем, после чего ушёл в сторону карьера. Однако Владимир в этот момент был уже был мёртв и его тело лежало всего в нескольких метрах от дома женщины. В итоге Алексея увезли в больницу, а нынешнего возлюбленного начали искать.

В это время Светлана позвонила знакомому дворнику, который был у неё в долгу, и попросила его вскопать участок в Солнечногорске. На месте она уже показала тело убитого 52-летнего возлюбленного, завёрнутое в одеяло, и сказала, что хочет поцеловать жениха напоследок.