Лайф узнал детали жуткой истории с неприкаянным покойником и его невестой в Подмосковье
SHOT: Покойник, которого просила закопать жительница Подмосковья, был её женихом
Жительница подмосковного Солнечногорска, предложившая знакомому дворнику закопать труп, перед "процедурой" попросила поцеловать тело покойника. Как сообщает SHOT, это был её возлюбленный, которого зарезали в день его рождения.
Кадры с места обнаружения трупа, который женщина сожгла вместе с сыном. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, 48-летняя Светлана выпивала с 22-летним сыном и двумя "мужьями" — экс-супругом Алексеем и нынешним сожителем Владимиром, у которого был день рождения. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, которая переросла в смертельную поножовщину. Светлана тут же позвонила в скорую и сообщила об инциденте, только вот приехавшим медикам она рассказала, что её сожитель якобы подрался с бывшим мужем, после чего ушёл в сторону карьера. Однако Владимир в этот момент был уже был мёртв и его тело лежало всего в нескольких метрах от дома женщины. В итоге Алексея увезли в больницу, а нынешнего возлюбленного начали искать.
В это время Светлана позвонила знакомому дворнику, который был у неё в долгу, и попросила его вскопать участок в Солнечногорске. На месте она уже показала тело убитого 52-летнего возлюбленного, завёрнутое в одеяло, и сказала, что хочет поцеловать жениха напоследок.
Как ранее сообщал Лайф, жительница Подмосковья предложила знакомому закопать труп за деньги, но тот её "предал". Ошарашенный дворник тут же позвонил в полицию. Пока ехали правоохранители, женщина вместе с сыном скинули тело в колодец и подожгли его. Сейчас Светлана и её наследник задержаны.
Кадр из видео Telegram / SHOT