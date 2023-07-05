В Макеевке из-за обстрела ВСУ произошло возгорание нефтебазы

В результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск загорелась нефтебаза. Как уточнил глава администрации города Владислав Ключаров, после атаки ВСУ также оказался частично обесточен посёлок Крупской.

"В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы. Жители посёлка Крупской частично находятся без электроэнергии", — написал он в телеграм-канале.