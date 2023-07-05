Регион

Уведомления отключены

5 июля, 17:37

Шесть жителей Донецка ранены при обстреле ВСУ

Шесть человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В Кировском районе, по улице Воздушной, мужчина 1962 года рождения, в Петровском районе ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц", — сказано в сообщении.

ВСУ ударили по зданию администрации Волновахи

ВСУ ударили по зданию администрации Волновахи

А накануне вечером ВСУ нанесли удар по Макеевке. Взрывную волну почувствовали большинство горожан, а также жители находящегося рядом Донецка. Число пострадавших увеличилось уже до 68, ещё один человек — мужчина 1962 года рождения — погиб.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров