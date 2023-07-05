После обстрела Макеевки со стороны ВСУ произошло возгорание пяти ёмкостей на Красногвардейской нефтебазе. Как уточнили в экстренных службах, также произошёл разлив топлива.

На нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ горит пять ёмкостей с топливом. Видео © t.me / "Типичный Донецк"

"В результате обстрела со стороны ВСУ произошёл пожар на Красногвардейской нефтебазе. Горят пять ёмкостей с топливом — четыре ёмкости по 50 кубометров и одна — 40 кубометров", — пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На них видно, как огромное яркое пламя распространилось над территорией предприятия. Чёрный дым виден даже из отдалённых участков города.