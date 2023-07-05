В Берлине придумали способ для включения Украины в НАТО, чтобы не ждать "второго пришествия"
Глава комитета бундестага Рот предложил принимать Украину в НАТО по частям
Украину нужно как можно скорее принимать в НАТО, но делать это нужно по частям. Об этом газете Zeit заявил глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот.
По его оценке, принимать страну в альянс можно начать с тех регионов, которые находятся "под надёжным контролем демократических киевских властей".
"Тогда статья 5 (о коллективной обороне) будет применяться и к ним [отдельным регионам]. Обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины", — пояснил Рот.
По его словам, это позволит более широко трактовать условия для вступления страны в альянс, не требуя от неё мира на всей территории. Иначе, подчеркнул Рот, Украине придётся ожидать её включения в альянс "до второго пришествия".
Ранее Лайф писал, что первое заседание Совета Украина — НАТО состоится в Вильнюсе 12 июля — на второй день саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса.
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