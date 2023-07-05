Российская теннисистка Андреева вышла во второй круг Уимблдона
16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © itftennis / Mattia Martegani
Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над спортсменкой из Китая Ван Сиюй в матче первого круга Уимблдона в третьем сезоне турнира Большого шлема, который проходит в Лондоне.
Встреча закончилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Андреевой, которая вышла в основную сетку через квалификацию. Спортсменка из Китая не имела номера посева.
Сообщается, что во втором круге россиянка сыграет против теннисистки из Чехии Барбары Крейчиковой, имеющей 10-й номер посева.
Ранее Андреева во втором круге Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") уверенно обыграла француженку Диану Парри. Встреча, которая состоялась в Париже, завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу нашей соотечественницы.