Российская теннисистка Андреева вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над спортсменкой из Китая Ван Сиюй в матче первого круга Уимблдона в третьем сезоне турнира Большого шлема, который проходит в Лондоне.

Встреча закончилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Андреевой, которая вышла в основную сетку через квалификацию. Спортсменка из Китая не имела номера посева.

Сообщается, что во втором круге россиянка сыграет против теннисистки из Чехии Барбары Крейчиковой, имеющей 10-й номер посева.