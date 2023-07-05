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5 июля, 20:50

Российская теннисистка Андреева вышла во второй круг Уимблдона

16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона

<p>Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © <a href="https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/andreeva-15-eyes-roland-garros-after-netting-second-itf-w60-title/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">itftennis / Mattia Martegani</a></p>

Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © itftennis / Mattia Martegani

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над спортсменкой из Китая Ван Сиюй в матче первого круга Уимблдона в третьем сезоне турнира Большого шлема, который проходит в Лондоне.

Встреча закончилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Андреевой, которая вышла в основную сетку через квалификацию. Спортсменка из Китая не имела номера посева.

Сообщается, что во втором круге россиянка сыграет против теннисистки из Чехии Барбары Крейчиковой, имеющей 10-й номер посева.

16-летняя россиянка Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA 1000

16-летняя россиянка Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA 1000

Ранее Андреева во втором круге Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") уверенно обыграла француженку Диану Парри. Встреча, которая состоялась в Париже, завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу нашей соотечественницы.

Анатолий Симоненко
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