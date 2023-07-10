День победы в Полтавской битве, День Николы Теслы, Самсонов день: Праздники и приметы 10 июля Сегодня, 10 июля 2023 года, мы отмечаем один из дней воинской славы России. Сражение, состоявшееся в эту дату, значительно изменило расклад сил в Европе. Также в этот день чтим память изобретателя, который внёс огромный вклад в развитие человечества. 9 июля, 21:01 "Полтавская битва", Пьер-Дени Мартин. Фото © Wikipedia

День победы в Полтавском сражении

Сегодня, 10 июля, в России отмечается исторический праздник — День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении в 1709 году. Вот несколько фактов о нём: Один из дней воинской славы России.

Отмечается ежегодно 10 июля, дата не смещается.

Установлен законом от 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России".

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Полтавское сражение сложно переоценить для истории России, потому что оно положило конец Северной войне, подняло международный авторитет страны. России удалось подорвать военное могущество шведов, это был конец их завоевательным войнам. Мифы о непобедимости Карла ХII были развеяны.

Полтавская битва состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. Русская армия под командованием Петра I встретилась со шведской армией Карла XII. У последнего были планы напасть на Москву с юга — через Харьков и Белгород, но им не суждено было сбыться. Противник потерял свыше 9 тысяч убитыми, около 20 тысяч пленными, сам Карл XII с позором бежал. Это стало реваншем Петра I за поражение под Нарвой в 1700 году. Северная война закончилась полной победой Петра I, в результате к России отошли старинные русские земли, она укрепилась на берегах Балтийского моря.

День Николы Теслы

10 июля отмечается День Николы Теслы. Фото © Wikipedia

В России и других странах сегодня, 10 июля 2023 года, отмечается День Николы Теслы. Это дань памяти инженеру, изобретателю, который внёс весомый вклад в развитие человечества. Этот день: Международный, памятный.

Отмечается ежегодно 10 июля, в день рождения Теслы.

Отмечается лекциями о разработках учёного, музейными экскурсиями.

Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в Госпиче, который тогда был частью Австрийской империи, а сейчас находится в Хорватии. По национальности он серб, но взрослую жизнь провёл во Франции и США.

Никола Тесла — инженер и учёный-физик, изобретатель в области электротехники и радиотехники. Он широко известен во всём мире. В честь него названа единица измерения плотности магнитного потока (магнитной индукции) — тесла. И да, в его же честь назван электромобиль Tesla компании Илона Маска.

Вот несколько открытий и разработок Николы Теслы: Использование переменного тока (прежде широко применялся постоянный ток).

Трансформатор Теслы (резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение высокой частоты).

Радиосвязь (Тесла описал и продемонстрировал её принципы в 1891 году).

Гидроэлектростанция (спроектировал одну из первых на Ниагарском водопаде).

Рентген (проводил эксперименты с этим излучением до самого Вильгельма Рентгена).

Глобальный день энергетической независимости

10 июля отмечается Глобальный день энергетической независимости. Фото © Wikipedia / Hans Hillewaert

10 июля в честь Николы Теслы был учреждён ещё один праздник, который можно отмечать и в России — Всемирный день энергетической независимости. Рассказываем о нём: Международный неофициальный день.

Отмечается ежегодно 10 июля, дата не смещается.

Инициатор — американский политик из Лос-Анджелеса Майкл Д. Антонович.

Идея — продвижение возобновляемых источников энергии.

Уже нельзя представить современный мир без электричества, но пока его человечество по большей части получает из ископаемого топлива — нефти, угля и природного газа. Майкл Д. Антонович выбрал 10 июля в качестве дня для продвижения идей перехода к возобновляемым источникам энергии — ветро-, гидро-, солнечной энергетике. Дата выбрана неслучайно: как раз в день рождения Николы Теслы, который много сделал для развития электроэнергетики. Во Всемирный день энергетической независимости занимающиеся возобновляемыми источниками энергии организации проводят различные мероприятия. Например, семинары, онлайн-кампании.

День рождения футбольного свистка

10 июля — День рождения футбольного свистка. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сегодня, 10 июля 2023 года, отмечается такой забавный праздник, как День рождения футбольного свистка. Вот что о нём известно: Отмечается ежегодно 10 июля, дата не переносится.

Неофициальный памятный день, придуманный в Англии.

Приурочен к дате первого футбольного матча с использованием судейского свистка.

День рождения футбольного свистка, отмечаемый 10 июля, отсылает нас в эту же дату 1878 года. Как утверждается, именно тогда в Англии, на родине футбола, впервые во время матча был применён судейский свисток. Произошло это событие якобы во время игры команд "Ноттингем Форест" и "Шеффилд". Это был свисток производства мастерской Джозефа Хадсона, именем которого потом была названа компания по выпуску этих нехитрых устройств, теперь известная во всём мире.

Как же судьи привлекали внимание футболистов до этого момента? Приходилось обходиться своим голосом или же применять визуальные знаки, в том числе махание платком. Как мы теперь знаем, эффективность судейского свистка в футболе оценили, теперь он неотъемлемый атрибут каждого матча.

Именинники 10 июля

10 июля именины у российского юмориста Владимира Винокура. Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 10 июля 2023 года, именины у обладателей следующих замечательных имён: Православные: Владимир;

Георгий;

Егор;

Иван (Иоанн);

Иоанна;

Самсон;

Серапион;

Юрий. Католические: Амелия;

Антон;

Филипп. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов.

Приметы 10 июля

Самсонов день

В воскресенье, 10 июля 2023 года, православная церковь чествует Сампсона Странноприимца. Он родился в богатой христианской семье, а повзрослев, стал врачом. Сампсону удалось вылечить императора Юстиниана I, и тот в благодарность построил дом для немощных и больных. Там Сампсон проработал всю жизнь. Он лечил людей, помогал оказавшимся в тяжёлой ситуации, за что после смерти был причислен к числу святых.

В народе же эту дату называли Самсонов день, Самсон-сеногной. Причина последнего — убеждение, что именно с этого дня начинаются дожди, которые мочат сено, и оно загнивает. Помня, каким был Сампсон, на Руси в этот день старались привечать путников: звали их в дом, угощали, предлагали ночлег. В этот день нельзя было ссориться, мыслить о плохом, обижаться на близких. Люди верили, что всё это может накликать беду.

Приметы на Самсонов день

Какая погода на Самсонов день, такая и семь недель будет.

В небе радуга — день принесёт удачу.

С утра кружатся стрекозы — день будет дождливым.

Авторы Вадим Андреев